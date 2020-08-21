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Стало известно, кто возглавит САП вместо Холодницкого

Временно Специализированной антикоррупционной прокуратурой будет руководить заместитель Назара Холодницкого

сегодня, 14:49
Автор:

Виолетта Комаровская

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре определились, кто возглавит ведомство вместо Назара Холодницкого. Руководить САП временно будет его заместитель Максим Грищук. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в прокуратуре. 

О том, что Назар Холодницкий подает в отставку, стало известно сегодня, 21 августа, в обед. По данным ряда СМИ, его заявление на увольнение уже якобы подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Сложить полномочия окончательно глава САП должен до конца месяца.

Стало известно, кто возглавит САП вместо Холодницкого

Максим Грищук. Фото: slovoidilo.ua

В то же время замену ему уже подыскали. В кресло руководителя Антикоррупционной прокуратуры сядет Максим Грищук. Это один из заместителей Холодницкого. Правда, руководить САП Грищук будет лишь до тех пор, пока конкурсная комиссия не определит нового руководителя ведомства. Конкурс планируют провести в ноябре. 

Стоит отметить, что Максим Грищук в свое время уже пробовал свои силы на конкурсе по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он был в шаге от победы в ноябре 2015-го. Однако, выбирая между Максимом Грищуком и Назаром Холодницким, тогдашний генпрокурор Виктор Шокин отдал предпочтение последнему. А уже в декабре Назар Холодницкий предложил Грищуку стать его заместителем. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, при каких обстоятельствах президент Владимир Зеленский будет готов уйти в отставку. 


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