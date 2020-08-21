Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в отставку - СМИ

Назар Холодницкий уходит из Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он уже написал заявление об увольнении и планирует опубликовать его до конца дня. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в САП.

Уйти из САП Холодницкий собирается 1 сентября. При этом, по данным издания, он не будет претендовать ни на одну другую должность в органах прокуратуры.

Назар Холодницкий. Фото: golos.ua

Тем временем издание "Vesti.ua" пишет, что новое рабочее место для Назара Холодницкого готовят в Офисе президента. Ему якобы пообещали место советника Владимира Зеленского. Но для этого он должен уйти из САП насовсем. Причиной же такого решения мог стать конфликт Холодницкого с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

"Когда руководитель САП Назар Холодницкий пошел путем обострения конфликта, ему предложили следующую схему - сначала уйти в отпуск, а вернувшись, написать заявление об увольнении. Только в таком случае он может прийти в Офис президента в качестве советника", - рассказал собеседник журналистам издания.

В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры пока информацию об отставке не подтверждают. Хранит молчание и сам Назар Холодницкий.

Напомним, что Специализированную антикоррупционную прокуратуру Назар Холодницкий возглавлял с ноября 2015 года.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что впервые информация об увольнении Холодницкого появилась еще полгода назад, но тогда он опроверг слухи.

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