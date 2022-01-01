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Стало известно, кто возглавил Государственное бюро расследований

Президент назначил нового руководителя Государственного бюро расследований

сегодня, 12:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно указу президента Украины от 31 декабря №691/2021, назначен директором Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Срок его полномочий – пять лет. Об этом известно с сайта пресс-службы Офиса президента.

Стало известно, кто возглавил Государственное бюро расследований

Алексей Сухачов, фото ГБР

Ранее Сухачев был исполняющим обязанности директора. О новом директоре известно, что он имеет высшее юридическое образование, степень доктора юридических наук и звание заслуженного юриста Украины. Глава Государственного бюро расследований окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.

О карьере Сухачева известно, что раньше он работал следователем, затем занимал должность заместителя начальника Главного управления Центрального управления Службы безопасности Украины.

С 2017-го он состоял два года в должности заместителя начальника департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности в Офисе Генерального прокурора. Параллельно чиновник служил во внешней разведке Украины.

В 2019 году Сухачев был уволен с должности заместителя, потому что не прошел аттестацию. Однако Окружной административный суд вынес решение о возобновлении его на рабочем месте. Об этом известно из судебного реестра. Также в решении суда говорится, что с Офиса Генерального прокурора в пользу истца должна быть взыскана сумма среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 1151591,49 грн.

С августа 2020 Сухачев стал заместителем директора Государственного бюро расследований, поскольку победил в открытом конкурсе на должность.

Как сообщал портал "Комментарии", послы G7 отреагировали на отклонение комиссией кандидатуры на должность руководителя САП.





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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/6912021-41105
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