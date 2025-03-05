Стало известно, кто убедил Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом

Глава правительства Великобритании Кир Стармер помог убедить президента Владимира Зеленского, чтобы предложить "оливковую ветвь" президенту США Дональду Трампу после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, что во вторник премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с Зеленским, чтобы донести до него "жесткую правду" и посоветовать, что именно Трамп должен услышать, прежде чем переговоры смогут вернуться в нормальное русло, пишет издание.

Вскоре после этого украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что он "досадно" из-за спора.

Зеленский заявил, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также что он поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Предложение от Зеленского поступило менее чем через 24 часа после того, как стало известно, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Киеву. Стармер провел телефонный разговор с президентом США в понедельник.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, для чего представители Трампа связывались с Зеленским после ссоры в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.



