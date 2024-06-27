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Стало известно, кто с 1 июля потеряет отсрочку от мобилизации

Есть 3 категории студентов, которых могут мобилизовать с 1 июля

27 июня 2024, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", принятый 18 мая 2024 года новый закон о мобилизации внес ряд изменений в процесс призыва. Согласно документу, студенты-мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, но есть и те, кого будут призывать в ряды ВСУ.

Стало известно, кто с 1 июля потеряет отсрочку от мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно новому закону об усилении процесса мобилизации в Украине, студенты-мужчины вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме не могут быть мобилизованы. 

Право на отсрочку от мобилизации имеют: учащиеся, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования); ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании"; научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины педагогические работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета). 

Но по новым правилам, есть три категории учащихся, которые могут быть мобилизованы. К ним относятся: студенты, которые обучаются заочно; учащиеся, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

В любом случае все студенты, которые достигли 18 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные – по закону это нужно сделать до 16 июля 2024 года. 

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