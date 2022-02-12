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Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео выступления победительницы Нацотбора

Alina Pash получила от судей восемь баллов и от зрителей - семь баллов

12 февраля 2022, 23:52
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 12 февраля, проходил финал Национального отбора на международный музыкальный конкурс Евровидение 2022.

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео выступления победительницы Нацотбора

Евровидение (фото из открытых источников)

Как стало известно, победу в финале Нацотбора одержала певица Alina Pash. Артистка получила от судей восемь баллов и от зрителей — семь баллов.

Alina Pash покажет свой номер в первом полуфинале "Евровидения-2022", который будет проходить 10 мая.

Для справки: в этом году Евровидение будет проходить в городе Турин (Италия). Артисты из разных стран будут выступать на Олимпийской арене PalaOlimpico.

Как выглядело выступление певицы:

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сети появилось видео, на котором запечатлен поступок украинского спортсмена во время выступления на зимних Олимпийских Играх в Пекине. Наш олимпиец приковал к себе внимание большинства журналистов на мероприятии. На поступок 23-летнего спортсмена уже успели отреагировать и в Москве. Там один из депутатов Госдумы заявил, что украинца нужно отстранить от выступлений на ОИ. 

Читайте также о 50 cамых вкусных и интересных блюд в мире, которые стоит попробовать однажды. Подборка блюд со всего мира. Отмечается, что во время употребления блюд из разных стран можно прочувствовать вкус культуры. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что известная украинская певица Руслана рассказала о своих отношениях с супругом, а также о попытках забеременеть. По словам артистки она готова к появлению малыша. Также Руслана отметила, что является индивидуалисткой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
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