Стало известно, кто может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000"

Греция может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000", которые должны были бы передать Украине. Как передает портал "Комментарии", тревожное заявление в интервью для "Bloomberg TV" сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Самолет Mirage 2000. Фото: из открытых источников

"Мы уже помогали Украине, передавая излишек своего вооружения. Однако, когда речь о самолетах, то это совсем другая лига, и мы не там", — сказал он, комментируя возможность передачи греческих Mirage 2000.

Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, Греция является одним из главных операторов этих самолетов, тогда как у самой Франции их осталось не так уж и много. Поэтому без Греции поставка Украине Mirage 2000 может стать большой проблемной.

Аналитики отмечают, что весной этого года Греция анонсировала планы избавиться по крайней мере от части своих Mirage 2000. Поэтому это заявление Мицотакиса может быть попыткой "выторговать" у Франции истребители следующего поколения — Rafale — в обмен на поставки "Миражей" Украине.

"Независимо от реальных мотивов заявления премьер-министра Греции, для нас это все равно означает не слишком благоприятные перспективы. А именно — что и поставка Mirage 2000 для ВСУ может растянуться на неопределенный период, как это уже получилось в истории с F-16", — пишет Defense Express.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 сообщил, что Украина получит несколько истребителей Mirage-2000-5.

По его словам, такое решение принято в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего".



