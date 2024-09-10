Стало известно, кто командовал ракетным ударом по детской больнице "Охматдет"

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Черновалова Кристина
Украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Удар по Охматдету: российскому генералу заочно сообщили о подозрении
Ракета, выпущенная бомбардировщиком Ту-95МС, привела к гибели двух человек, включая детский врач-нефролог, и ранение 35 человек. По данным следствия, атака была совершена намеренно, что обусловило объявление заочного подозрения Кобылашу за ряд военных преступлений.
Расследованием занимались специалисты СБУ и Офиса Генерального прокурора. По словам Сергея Наумюка, заместителя главы СБУ, команды специалистов провели допросы 112 потерпевших и 50 свидетелей, а также провели ряд экспертиз, включая взрывотехнические и судебно-медицинские анализы. Эти меры помогли точно установить тип ракеты и ее траекторию.
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