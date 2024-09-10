Стало известно, кто командовал ракетным ударом по детской больнице "Охматдет"

Украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Удар по Охматдету: российскому генералу заочно сообщили о подозрении

"Им оказался генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который в то время занимал должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил России, а впоследствии, после нанесения указанного удара, был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушными силами России", – говорится в сообщении СБУ.

Ракета, выпущенная бомбардировщиком Ту-95МС, привела к гибели двух человек, включая детский врач-нефролог, и ранение 35 человек. По данным следствия, атака была совершена намеренно, что обусловило объявление заочного подозрения Кобылашу за ряд военных преступлений.





Расследованием занимались специалисты СБУ и Офиса Генерального прокурора. По словам Сергея Наумюка, заместителя главы СБУ, команды специалистов провели допросы 112 потерпевших и 50 свидетелей, а также провели ряд экспертиз, включая взрывотехнические и судебно-медицинские анализы. Эти меры помогли точно установить тип ракеты и ее траекторию.

“С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство нашего государства в районе Черниговщины и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех областей. Это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального "обхода" украинского ПВО и последующего попадания в медучреждение. Приблизительно в 10 час. 45 мин. российский Х-101 попал в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций больницы Охматдет”, — рассказали в СБУ.