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Стало известно, кому больше всего не доверяют украинцы

Украинцы почти одинаково не доверяют россСМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам

сегодня, 15:18
Автор:

Кравцев Сергей

Год от года настроения украинцев не меняются. Больше всего жители Украины не доверяют масс-медиа России, украинским чиновникам, парламенту и судам, считая их такими, которые не заботятся об интересах Украины. Больше всего доверия у украинских граждан имеют Вооруженные Силы, волонтеры и церковь. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на данные Центра Разумкова.

Стало известно, кому больше всего не доверяют украинцы

Люди на Майдане. Фото: mishka.travel

Лидером недоверия у украинцев есть российская пропаганда, а точнее российские СМИ. Им не доверяет рекордное число наших соотечественников – 79%. Не намного от российских масс-медиа по уровню недоверия отстает аппарат украинских чиновников. Ему не доверяют 76% украинцев. Также 75% украинцев выразили недоверии парламенту. 74% – судебной системе, 72% – Кабмину и политическим силам.

Если же говорить о тех, в кого украинцы еще не потеряли веру, то это украинская армия. Рейтинг доверия к защитникам Украины на уровне 68%. Второе и третье места по уровню доверия разделили между собой волонтерские движения и церковь. Они практически одинаково имеют по 64% доверия. В пятерку тех, кому украинцы больше всего доверяют входит также госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также глава населенного пункта, где сами респонденты проживают.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Центр Разумкова определил, кто из украинских политиков еще не растеря весь рейтинг доверия среди украинцев. Так в лидерах президент Зеленский и глава Верховной Рады Разумков. Зеленскому доверяет 33% опрошенных. Однако не доверяет 61%. Дмитрию Разумкову доверяют 32% и 49% не доверяют. 


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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy?fbclid=IwAR16y2dyFdNoVMq7SLNj7Sy5Ph3rxFJ4mSDWf8gUXB3ZY_zFozqXogwIWQg
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