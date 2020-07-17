Стало известно, когда украинцам разрешат въезд в Евросоюз

Язык
BTC/USD
9143.49
ETH/USD
233.01
LTC/USD
42.03
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
31.45
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
Глава МОЗ Максим Степанов назвал условие, при котором Евросоюз откроет свои границы для украинцев. Об этом чиновник рассказал в интервью для "РБК-Украина".
По словам министра, в ЕС украинцев пустят лишь тогда, когда количество новых случаев инфицирования коронавирусом не будет превышать 460–480 человек в сутки. Впрочем, сейчас, исходя из статистики МОЗ, ситуация в нашей стране обстоит едва ли не в два раза хуже.
"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460–480 больных в сутки, тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", – говорит Степанов.
Единственной страной ЕС, которая пускала жителей Украины, была Хорватия. Однако с 11 июля и она поставила условие о двухнедельной самоизоляции для гостей.
Как ранее сообщали "Комментарии", МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости