Стало известно, когда украинцам разрешат въезд в Евросоюз

Глава МОЗ Максим Степанов назвал условие, при котором Евросоюз откроет свои границы для украинцев. Об этом чиновник рассказал в интервью для "РБК-Украина".

По словам министра, в ЕС украинцев пустят лишь тогда, когда количество новых случаев инфицирования коронавирусом не будет превышать 460–480 человек в сутки. Впрочем, сейчас, исходя из статистики МОЗ, ситуация в нашей стране обстоит едва ли не в два раза хуже.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460–480 больных в сутки, тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", – говорит Степанов.

Единственной страной ЕС, которая пускала жителей Украины, была Хорватия. Однако с 11 июля и она поставила условие о двухнедельной самоизоляции для гостей.

Как ранее сообщали "Комментарии", МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца.

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