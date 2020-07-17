kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.07.2020

BTC/USD

9143.49

ETH/USD

233.01

LTC/USD

42.03

НБУ 17.07.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, когда украинцам разрешат въезд в Евросоюз
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда украинцам разрешат въезд в Евросоюз

Глава МОЗ Максим Степанов назвал условие по динамике коронавируса, которое Евросоюз выдвинул для своих гостей

сегодня, 16:12
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, когда украинцам разрешат въезд в Евросоюз

Глава МОЗ Максим Степанов назвал условие, при котором Евросоюз откроет свои границы для украинцев. Об этом чиновник рассказал в интервью для "РБК-Украина". 

По словам министра, в ЕС украинцев пустят лишь тогда, когда количество новых случаев инфицирования коронавирусом не будет превышать 460–480 человек в сутки. Впрочем, сейчас, исходя из статистики МОЗ, ситуация в нашей стране обстоит едва ли не в два раза хуже. 

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460–480 больных в сутки, тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", – говорит Степанов.

Единственной страной ЕС, которая пускала жителей Украины, была Хорватия. Однако с 11 июля и она поставила условие о двухнедельной самоизоляции для гостей.

Как ранее сообщали "Комментарии", МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!