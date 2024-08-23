logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии

В «Укрэнерго» сообщили, что возобновят экспорт электроэнергии с 25 августа

сегодня, 15:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы – существенно снизилось потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Кроме того, там отметили, что из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций.

Стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии

Экспорт электроэнергии

"Это обуславливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", — отметили в пресс-службе компании.

Чтобы избежать аварий, энергосистема должна работать сбалансированно – количество вырабатываемой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного. Способов преодоления профицита может быть два: ограничение генерации украинских солнечных электростанций или возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

Также в компании подчеркнули, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет, добавили в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно в Украине снова действовали графики отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" объясняли введенные ограничения жаркой погодой




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02QaBDdjkgaxcW8CmznpZXM5gf9b8gzraRW55ZY81Xc9x1QCyusbxhAqwugfpKMXaxl
Теги:

Новости

Все новости