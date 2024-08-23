Стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии

Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы – существенно снизилось потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Кроме того, там отметили, что из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций.

Экспорт электроэнергии

"Это обуславливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", — отметили в пресс-службе компании.

Чтобы избежать аварий, энергосистема должна работать сбалансированно – количество вырабатываемой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного. Способов преодоления профицита может быть два: ограничение генерации украинских солнечных электростанций или возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

Также в компании подчеркнули, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет, добавили в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно в Украине снова действовали графики отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" объясняли введенные ограничения жаркой погодой



