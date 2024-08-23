Стало известно, когда Украина вернется к экспорту электроэнергии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы – существенно снизилось потребление электроэнергии, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Кроме того, там отметили, что из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций.
Экспорт электроэнергии
Чтобы избежать аварий, энергосистема должна работать сбалансированно – количество вырабатываемой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного. Способов преодоления профицита может быть два: ограничение генерации украинских солнечных электростанций или возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
Также в компании подчеркнули, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет, добавили в компании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно в Украине снова действовали графики отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" объясняли введенные ограничения жаркой погодой
Новости