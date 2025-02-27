Стало известно, какую страну Зеленский посетит по дороге в США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Ирландию. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, Владимир Зеленский встретится с председателем Совета министров Ирландии Михаэлем Мартином, который отменил визит в Белфаст.

"Вместе с нашими партнерами из ЕС Ирландия будет продолжать наращивать глобальную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и основывается на уважении к принципам Устава ООН и международного права", — заявил государственный министр Ирландии по делам Европы и обороны Томас Бирн.

Стоит отметить, Украина и Ирландия имеют дружеские и партнерские отношения, которые значительно активизировались после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ирландия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляя политическую, гуманитарную и финансовую помощь. Дублин присоединился ко всем санкциям ЕС против России и активно помогает украинским беженцам, предоставляя им временную защиту, жилье и социальную поддержку.

Экономическое сотрудничество между двумя странами пока остается ограниченным, но имеет перспективы для роста. Ирландия поставляет в Украину медикаменты, гуманитарную помощь и инвестирует в образовательные программы для украинцев. Кроме того, продолжается работа над усилением торговых связей, в частности в аграрном секторе и сфере технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ирландия оказалась одной из трех стран, согласившихся поставить Украине мощную систему ПВО с мобильными ракетными установками, пушками и радарами стоимостью в миллионы долларов.



