Стало известно, какую компенсацию и когда получат семьи жертв крушения Ан-26

Родственники погибших в жуткой авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине вскоре получат выплаты от государства – по примерно 1,5 млн грн каждой семье. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления компенсаций. По его словам, выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский призвал сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры, потому как, по его мнению, выплаты должны быть срочными.

Добавим, что на время проведения расследования запретили использовать самолеты Ан-26. Как сообщил министр обороны Андрей Таран, начата расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу воздушного судна. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Харькове назначили дату и время церемонии прощания с курсантами и офицерами, погибшими во время крушения самолета Ан-26.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!