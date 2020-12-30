Стало известно, какой город потратил больше всех на празднования Нового года

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей города Буча, что в Киевской области. Здесь местные власти выделили почти 4 млн гривен, или по 108 гривен в расчете на одного жителя города. Такие данные опубликовало общественное движение "Чесно".

"В условиях борьбы с коронавирусом наибольшие расходы на новогодние праздники позволяют себе не большие города, а маленькие городки вблизи столицы. Так, Бучанский горсовет оказался самым щедрым на нынешние торжества. Почти 4 млн гривен предусмотрели на подготовку к новогодним праздникам, установление елки, иллюминацию и другие мероприятия. Учитывая то, что в Буче меньше 37 тысяч избирателей, каждый бучанец заплатил за такое празднование почти по 108 гривен", — идет речь в заявлении организации.

В Мариуполе выделили 12,3 миллиона гривен, или по 28,3 гривны в расчете на одного жителя. Только елка здесь обошлась в 3,5 миллиона гривен.

Днепр выделил 5 миллионов, это по 5 гривен на жителя. В Луцком городском совете предусмотрели на новогодние праздники более 1 млн гривен, из которых 276 тысяч планируют потратить на проведение новогодних и рождественских мероприятий в городе, а 243 тысячи гривен на подарки детям атовшников, различных уязвимых групп и льготных категорий.

Более 1 миллиона гривен на новогодние расходы предусмотрели в бюджете Сумского городского совета, а в Житомире на проведение новогодне-рождественских праздников и подарки для детей из бюджета выделили 841 тысячу гривен.

В Черновцах на установление новогодних елок, приобретение игрушек, украшение елки и фотозон потратили 738 тысяч гривен, в Чернигове – 605 тысяч гривен. Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

Отмечается, что в некоторых городах елку решили вообще не устанавливать, а все мероприятия перенесли в онлайн-формат из-за пандемии. Так, в частности, сделали в Виннице.





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