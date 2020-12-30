kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

28002.13

ETH/USD

727.67

LTC/USD

126.13

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, какой город потратил больше всех на празднования Нового года
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой город потратил больше всех на празднования Нового года

В Буче (Киевская область) выделено почти 4 миллиона гривен на праздники, в Мариуполе - больше 12

сегодня, 14:40
Автор:

Владимир Лавский

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей города Буча, что в Киевской области. Здесь местные власти выделили почти 4 млн гривен, или по 108 гривен в расчете на одного жителя города. Такие данные опубликовало общественное движение "Чесно".

Стало известно, какой город потратил больше всех на празднования Нового года

"В условиях борьбы с коронавирусом наибольшие расходы на новогодние праздники позволяют себе не большие города, а маленькие городки вблизи столицы. Так, Бучанский горсовет оказался самым щедрым на нынешние торжества. Почти 4 млн гривен предусмотрели на подготовку к новогодним праздникам, установление елки, иллюминацию и другие мероприятия. Учитывая то, что в Буче меньше 37 тысяч избирателей, каждый бучанец заплатил за такое празднование почти по 108 гривен", — идет речь в заявлении организации. 

В Мариуполе выделили 12,3 миллиона гривен, или по 28,3 гривны в расчете на одного жителя. Только елка здесь обошлась в 3,5 миллиона гривен.

Днепр выделил 5 миллионов, это по 5 гривен на жителя. В Луцком городском совете предусмотрели на новогодние праздники более 1 млн гривен, из которых 276 тысяч планируют потратить на проведение новогодних и рождественских мероприятий в городе, а 243 тысячи гривен на подарки детям атовшников, различных уязвимых групп и льготных категорий.

Более 1 миллиона гривен на новогодние расходы предусмотрели в бюджете Сумского городского совета, а в Житомире на проведение новогодне-рождественских праздников и подарки для детей из бюджета выделили 841 тысячу гривен.

В Черновцах на установление новогодних елок, приобретение игрушек, украшение елки и фотозон потратили 738 тысяч гривен, в Чернигове – 605 тысяч гривен. Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

Отмечается, что в некоторых городах елку решили вообще не устанавливать, а все мероприятия перенесли в онлайн-формат из-за пандемии. Так, в частности, сделали в Виннице.

Стало известно, какой город потратил больше всех на празднования Нового года - фото 2

Как ранее сообщали "Комментарии", эксперты сделали прогноз, какие 5 угроз ждут Украину и мир в 2021 году. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.chesno.org/post/4441/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ