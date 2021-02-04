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Стало известно, какой должна быть пенсия в Украине: в Кабмине назвали сумму

Пенсия должна увеличиться вдвое

сегодня, 11:15
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, какой должен быть размер минимальной пенсии в Украине в соответствии с установленным прожиточным минимумом. Сейчас минимальная сумма пенсии в Украине составляет 1769 гривен, когда прожиточный минимум для человека пенсионного возраста составляет 3370 гривен. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Стало известно, какой должна быть пенсия в Украине: в Кабмине назвали сумму

Пенсия. Фото: 24 канал

По расчетам министерства, даже если считать пенсии по устаревшей методике, то прожиточный минимум необходимо увеличить как минимум вдвое. Минимальный размер пенсии устанавливают в размере прожиточного минимума для тех, кто не способен работать.

Несмотря на этот факт, в Госбюджет Украины продолжают закладывать цифры, которые являются устаревшими. Все граждане пенсионного возраста, получающие пенсию, которая ниже установленного прожиточного минимума, находятся за чертой бедности.

В сегодняшнем бюджете заложен прожиточный минимум в 3370 гривен, когда минимальная пенсия составляет 1769 гривен, то есть в два раза меньше.

В рамках правил, которые существуют сейчас, прожиточный минимум определяют в качестве суммы стоимостей необходимых продуктов питания и хозяйственных товаров. Этот подход регулярно подвергается критике со стороны экспертного сообщества.

По словам завсектором исследования уровня жизни населения Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, непродовольственные товары и услуги очень сложно рассчитать, так как у каждого человека индивидуальные потребности. 

Она отметила, что такая методика подсчета в итоге приводит к искажению реального прожиточного минимума.

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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html
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