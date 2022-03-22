Стало известно, какой будет вступительная кампания в Украине в 2022 году

Вступительная кампания в нашей стране по причине войны не отменяется. Она будет проходить по специальной процедуре, которая сейчас разрабатывается. Об этом сообщила руководитель подкомитета по вопросам высшего образования, нардеп Юлия Гришина.

Нардеп заявила, что вступительная кампания не отменяется (фото из открытых источников)

По словам представительницы парламента, депутаты, входящие в Комитет по вопросам образования и науки совместно с представителями Министерства образования и науки, уже почти завершили разработку прозрачного и понятного механизма, согласно которому выпускники школ в этом году будут поступать в заведения высшего образования.

"Наша главная задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий", – объяснила народная депутат.

Также она сказала, что в этом году парламент хочет отменить ВНО, ГНА и вступительные экзамены в магистратуру – ЕВИ и ЕФОР. Это предусмотрено в проекте закона №7132, который парламент должен утвердить уже в ближайшее время.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как студенты-переселенцы могут приобщиться к онлайн-обучению . Представители ведущих вузов Украины вышли с предложением присоединиться к онлайн-обучению студенческой молодежи, которая временно выехала из родных мест из-за агрессии или по причине безопасности не может учиться в своем университете. Об этом информирует глава подкомитета, курирующая вопросы высшего образования Юлия Гришина. Как подытожила Гришина, результаты обучения, которые получат будущие специалисты, позже будут перезачислены в том университете, куда студенты поступили на обучение. Список таких университетов для украинских студентов будет увеличиваться.

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