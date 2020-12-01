Стало известно, какой будет погода в первый день зимы в Украине

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Ольга Чародий
Во вторник, 1 декабря, в Украине синоптики прогнозируют снег
и местами гололед. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, практически на всей территории Украины небольшой мокрый снег и налипание мокрого снега.
Местами гололед, кроме юго-восточной и восточной частей. Ночью и утром в западной части местами туман.
Температура ночью в западных областях 3-8° мороза, в Карпатском регионе до 11° мороза, в южной части от 4° тепла до 1° мороза, на остальной территории страны от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Херсонщине и в Крыму 3-8° тепла.
Снег с дождем пройдет в Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве. На Западе 1 декабря солнечно и морозно.
Ранее "Комментарии" писали о том, что с
Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей.
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