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Главная Новости Общество события Стало известно, какой будет погода в первый день зимы в Украине
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Стало известно, какой будет погода в первый день зимы в Украине

В Украине будет облачная с прояснениями погода, в некоторых регионах будет идти снег, а на дорогах будет гололед.

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Во вторник, 1 декабря, в Украине синоптики прогнозируют снег и местами  гололед.

Стало известно, какой будет погода в первый день зимы в Украине

Фото из открытых источников

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, практически на всей территории Украины небольшой мокрый снег и налипание мокрого снега.

Местами гололед, кроме юго-восточной и восточной частей. Ночью и утром в западной части местами туман.

Температура ночью в западных областях 3-8° мороза, в Карпатском регионе до 11° мороза, в южной части от 4° тепла до 1° мороза, на остальной территории страны от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Херсонщине и в Крыму 3-8° тепла.

Снег с дождем пройдет в Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве. На Западе 1 декабря солнечно и морозно. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что с

иноптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей.




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Источник: https://meteo.gov.ua/
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