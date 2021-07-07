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Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы

Исследование проводилось компанией «Active Group» 29-30 мая 2021 методом CATI

сегодня, 04:58
Автор:

Ольга Чародий

Источниками информации, которым больше всего доверяют граждане Украины, являются социальные сети и телевидения. В то же время в независимость СМИ не верит каждый второй украинец. Такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в мае 2021 года.

Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы

Источник информации (фото из открытых источников)

Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы - фото 2

Отвечая на вопрос: "Каким источникам информации вы доверяете?", 36,8% украинцев сказали, что доверяют социальным сетям, 33% — национальному телевидению, а 32,3% — местному телевидению. Тематическим телеграмм-каналам и вайбер-чатам доверяют 20,9%, национальным печатным СМИ — 16,7%, национальным сайтам — 15,2%. Доверие к местным печатных СМИ имеют 14,3% опрошенных, к друзьям и знакомым — 13,2%, местных сайтов — 11,7%. Никому не доверяют 16,1% украинцев.

Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы - фото 3

Также социологи спросили украинцев, считают ли они, что журналисты в Украине защищенными. Более половины (59,6%) граждан ответили, что, по их мнению, журналисты не защищены: 23,2% считают, что журналисты точно не защищены, и 36,4% — что скорее не защищены. О том, что журналисты в Украине защищены, сказали 29,4% граждан 7,2% придерживаются мнения, что журналисты точно защищены, а 22,2% — что скорее защищены. 11% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы - фото 4

Степень независимости украинских СМИ респонденты оценили следующим образом. В то, что все СМИ страны являются независимыми, верят 2,5% граждан, в том, что независимых СМИ больше — 15,8%, вариант "примерно половина" выбрали 21,6%. Независимых СМИ чуть меньше половины, по мнению 15,2%, о том, что в Украине почти нет независимых СМИ, сказали 25,4%, а о том, что совсем нет — 11,5%. Не определились с ответом 8% респондентов.

Стало известно, каким источникам информации доверяют украинцы - фото 5

Оказывать финансовую поддержку независимым СМИ каждый второй украинец (53,9%) не готов. Нерегулярно готовы давать деньги на работу независимых СМИ 24,6% респондентов. Давать деньги ежемесячно готовы в таких объемах: до 10 грн — 3,8%, 10-50 грн — 2,6%, 50-100 грн — 5,2%, 100-200 грн — 1%, 200-500 грн — 1,5%, свыше 500 грн — 1,3%. Не определились со своими желаниями по поддержке независимых СМИ 6,2% опрошенных.

Исследование проводилось компанией "Active Group" 29-30 мая 2021 методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Напомним, отечественные средства массовой информации все чаще подвергаются критике со стороны украинцев. Иногда это оправданно, иногда — нет. "Комментарии" обратились к экспертам, которые назвали самые главные признаки, что помогут определить действительно авторитетное СМИ, достойное доверия.


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Источник: https://activegroup.com.ua/2021/07/06/yakim-dzherelam-informaciyi-doviryayut-ukraynci/
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