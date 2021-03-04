logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

49367.97

ETH/USD

1565.80

LTC/USD

184.70

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине

Больше всего в феврале в рекламу инвестировал Арсений Яценюк

сегодня, 17:04
Автор:

Елизавета Черных

Гражданская сеть ОПОРА провела провела мониторинг и подготовила дайджест политической рекламы в украинском сегменте в социальной сети Facebook. Сообщается, что данные были собраны за февраль 2021 года. 

Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине

Стало известно, какие суммы украинские политики тратят на рекламу в Facebook - фото из открытых источников

Так, согласно подсчетам ОПОРЫ, в прошлом месяце на трансляцию рекламных публикаций политического содержания было потрачено от 168 780 до 265 980 долларов. При этом использовали платную рекламу соцсети 1205 страниц, выставив на промоцию 9 913 публикаций. Источник сообщает, что более 6,5% публикаций размещались с нарушением правил Facebook, а именно в них не содержалось соответствующей маркировки.

В сравнении с результатами анализа политической рекламы в соцсети в феврале 2020 года, ОПОРА отмечает значительный рост всех показателей. Таким образом в идентичный период прошлого года в Facebook и Instagram транслировалось 6 417 рекламных объявлений, за что 997 страницы заплатили от 102 682 до 178 516 долларов.

Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине - фото 2

Гражданская сеть отмечает, что в число крупнейших рекламодателей вошли страницы: двух украинских политических деятелей и двух политических партий; трех телеканалов, которые попали под санкции в результате решения СНБО и указа Президента в начале февраля; всеукраинского СМИ и общественной инициативы.

Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине - фото 3

Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине - фото 4

Больше всего на рекламу в соцсети в прошлом месяце потратили бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-нардеп Александр Шевченко. На странице Яценюка транслировалось 390 объявлений, а их стоимость составила 8 570 долларов. Шевченко же инвестировал в рекламу на Facebook 8 416 долларов. 

На третьей строчке по рекламным расходам 112.ua. В феврале на странице телеканала появлялись 30 объявлений, суммарная стоимость которых, по данным ОПОРЫ, составила 6 561 долларов. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Facebook впоймали на рекламе самогона. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.oporaua.org/news/vybory/polit_ad/22855-vibori-v-okrugakh-vidkliucheni-telekanali-ta-ambitsiyi-povernennia-u-veliku-politiku-monitoring-politichnoyi-reklami-u-facebook-za-liutii-2021-roku
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ