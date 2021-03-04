Стало известно, какие суммы тратят на политическую рекламу в Facebook в Украине

Гражданская сеть ОПОРА провела провела мониторинг и подготовила дайджест политической рекламы в украинском сегменте в социальной сети Facebook. Сообщается, что данные были собраны за февраль 2021 года.

Стало известно, какие суммы украинские политики тратят на рекламу в Facebook - фото из открытых источников

Так, согласно подсчетам ОПОРЫ, в прошлом месяце на трансляцию рекламных публикаций политического содержания было потрачено от 168 780 до 265 980 долларов. При этом использовали платную рекламу соцсети 1205 страниц, выставив на промоцию 9 913 публикаций. Источник сообщает, что более 6,5% публикаций размещались с нарушением правил Facebook, а именно в них не содержалось соответствующей маркировки.

В сравнении с результатами анализа политической рекламы в соцсети в феврале 2020 года, ОПОРА отмечает значительный рост всех показателей. Таким образом в идентичный период прошлого года в Facebook и Instagram транслировалось 6 417 рекламных объявлений, за что 997 страницы заплатили от 102 682 до 178 516 долларов.





Гражданская сеть отмечает, что в число крупнейших рекламодателей вошли страницы: двух украинских политических деятелей и двух политических партий; трех телеканалов, которые попали под санкции в результате решения СНБО и указа Президента в начале февраля; всеукраинского СМИ и общественной инициативы.









Больше всего на рекламу в соцсети в прошлом месяце потратили бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-нардеп Александр Шевченко. На странице Яценюка транслировалось 390 объявлений, а их стоимость составила 8 570 долларов. Шевченко же инвестировал в рекламу на Facebook 8 416 долларов.

На третьей строчке по рекламным расходам 112.ua. В феврале на странице телеканала появлялись 30 объявлений, суммарная стоимость которых, по данным ОПОРЫ, составила 6 561 долларов.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Facebook впоймали на рекламе самогона.





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