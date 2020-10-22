Стало известно, какие продукты хотят запретить в школьных столовых Украины

В Украине в школьных столовых хотят перестать подавать полуфабрикаты, а количество сахара и соли — ограничить. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, Министерство здравоохранения разработало проект постановления КМУ "Об утверждении Норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха". Планируют запретить давать детям технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты), а также сладкие газированные, энергетические и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров. Еще предусматривается ограничение суточного количества соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Кроме того, на законодательном уровне хотят урегулировать вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями. Речь идет об особенностях питания из-за сахарного диабета, непереносимости глютена или лактозы.

Учебные заведения и детские учреждения оздоровления и отдыха смогут, согласно документу, выбрать эффективную модель организации питания. Например, внедрять кейтеринг собственными силами или сдавать пищеблок учреждения в аренду для организации питания детей.

Отмечается, что Украине необходима система здорового питания в таких заведениях, ведь мировая тенденция говорит о том, что дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. При этом, хотят сделать питание ребенка не только полезным, но и разнообразным.

Минздрав приглашает присоединиться к обсуждению проекту.

Напомним, стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул.

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