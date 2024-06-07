Стало известно, как США накажут власти Грузии из-за антизападного разворота

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против представителей партии власти в Грузии "Грузинская мечта" и членов их семей, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Как передает портал "Комментарии", об этом объявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

США и Грузия. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа напомнил, что в связи с последними действиями грузинских властей госсекретарь США Энтони Блинкен поручил пересмотреть двусторонние отношения Вашингтона и Тбилиси и в рамках этого пересмотра ввел новую политику визовых ограничений.

"Сегодня, в соответствии с этой политикой, мы предпринимаем шаги для наложения визовых ограничений на десятки граждан Грузии", – анонсировал представитель Госдепа.

По его словам, под санкции попали члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, правоохранители, а также частные лица и члены семей подсанкционных лиц, причастные к подрыву демократии в Грузии, нападениям на протестующих и "сознательному распространению дезинформации по указанию грузинских властей".

"Мы и дальше надеемся, что руководство Грузии переосмыслит свои шаги и примет меры в соответствии с долговременными евроатлантическими стремлениями своего народа. Но если этого не произойдет, США готовы принять дополнительные меры", – подытожил Миллер.

Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен публично предупреждал власти Грузии, намекая на то, что США готовы ввести новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии через закон об иноагентах.

"Я начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — отметил Энтони Блинкен.

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