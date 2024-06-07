Стало известно, как США накажут власти Грузии из-за антизападного разворота

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты ввели визовые санкции против представителей партии власти в Грузии "Грузинская мечта" и членов их семей, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Как передает портал "Комментарии", об этом объявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
США и Грузия. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа напомнил, что в связи с последними действиями грузинских властей госсекретарь США Энтони Блинкен поручил пересмотреть двусторонние отношения Вашингтона и Тбилиси и в рамках этого пересмотра ввел новую политику визовых ограничений.
По его словам, под санкции попали члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, правоохранители, а также частные лица и члены семей подсанкционных лиц, причастные к подрыву демократии в Грузии, нападениям на протестующих и "сознательному распространению дезинформации по указанию грузинских властей".
Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен публично предупреждал власти Грузии, намекая на то, что США готовы ввести новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии через закон об иноагентах.
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