Стало известно, как считают показатель смертности от COVID-19 в Украине

В число умерших в статистику по коронавируса в Украине включают всех, кто умер и имел диагностированный COVID-19, а не только тех, кто скончался в результате тяжелого заболевания. Об этом сказал "Радио Свобода" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, в настоящее время уровень летальности от COVID-19 в Украине составляет 2%. Ляшко говорит, что сейчас уже даже меньше. При том, что Украина не пересматривала принцип подсчета летальных случаев.

"Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", — рассказал Ляшко.

По его словам, в мире летальность снизилась с 7% до 3%. По мнению Ляшко, это свидетельствует о том, что уже врачам удалось найти подходы к выводу из критического состояния больных коронавирусной болезнью.

Напомним, через месяц в Украине прогнозируют до 400 000 случаев коронавируса. Сейчас примерно 15% заболевших коронавирусом нуждаются в госпитализации.

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