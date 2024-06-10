logo

BTC/USD

69654.65

ETH/USD

3674.80

LTC/USD

79.89

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, как повлияет подорожание электроэнергии на цену продуктов
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как повлияет подорожание электроэнергии на цену продуктов

Экономист Олег Пендзин в эфире 24 канала рассказал, повлияет ли подорожание электроэнергии на стоимость продуктов

сегодня, 20:41
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

С июня средняя платежка за электроэнергию составит 734,4 грн, что значительно выше 448,8 грн. Эксперты анализируют, как это отразится на ценах в магазинах. В частности, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня не повлияет на стоимость продовольственной корзины. В то же время, по его мнению, рост цен на электроэнергию для бизнеса станет толчком для повышения цен на все товары.

Стало известно, как повлияет подорожание электроэнергии на цену продуктов

Продукты

Он отметил, что 1 июня НКРЭКУ повысила прайскепы, то есть максимальные цены на электроэнергию для промышленности во время пиковых нагрузок выросли с 7,5 до 9 гривен за киловатт, а днем – с 3 до 5,6 гривен за киловатт.

При обсуждении ситуации с ценами на сезонные фрукты Пендзин напомнил, что в июне цены на клубнику и черешню в Украине выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Причина в проблемах с логистикой, включая блокпосты и мобилизацию, приводящие к задержкам транспорта.

Цены на клубнику колеблются от 40 до 70 гривен за килограмм, а оптовые цены начали снижаться из-за увеличения предложения. Виноград стоит в среднем 218 гривен за килограмм, а черешни – от 100 до 140 гривен за килограмм.

Между тем, продуктовые сети и торговые центры продолжают наращивать энергонезависимость. Оборудование, которое супермаркеты и сети приобрели в 2022 году, обеспечивает работу магазинов во время аварийных и плановых отключений электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" рассказали о "продаже" электроэнергии за границу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agro.24tv.ua/dorozhchatimut-produkti-shho-viroste-tsina-skilki-koshtuye-kilogram_n2572877
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости