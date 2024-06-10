Стало известно, как повлияет подорожание электроэнергии на цену продуктов

С июня средняя платежка за электроэнергию составит 734,4 грн, что значительно выше 448,8 грн. Эксперты анализируют, как это отразится на ценах в магазинах. В частности, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 июня не повлияет на стоимость продовольственной корзины. В то же время, по его мнению, рост цен на электроэнергию для бизнеса станет толчком для повышения цен на все товары.

Продукты

Он отметил, что 1 июня НКРЭКУ повысила прайскепы, то есть максимальные цены на электроэнергию для промышленности во время пиковых нагрузок выросли с 7,5 до 9 гривен за киловатт, а днем – с 3 до 5,6 гривен за киловатт.

При обсуждении ситуации с ценами на сезонные фрукты Пендзин напомнил, что в июне цены на клубнику и черешню в Украине выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Причина в проблемах с логистикой, включая блокпосты и мобилизацию, приводящие к задержкам транспорта.

Цены на клубнику колеблются от 40 до 70 гривен за килограмм, а оптовые цены начали снижаться из-за увеличения предложения. Виноград стоит в среднем 218 гривен за килограмм, а черешни – от 100 до 140 гривен за килограмм.

Между тем, продуктовые сети и торговые центры продолжают наращивать энергонезависимость. Оборудование, которое супермаркеты и сети приобрели в 2022 году, обеспечивает работу магазинов во время аварийных и плановых отключений электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" рассказали о "продаже" электроэнергии за границу.



