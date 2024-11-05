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Стало известно, как можно подтвердить «законность» дров и не получить штраф

Подтвердить «законность» дров можно тремя способами

сегодня, 11:09
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Ткачик Олеся

Народные депутаты приняли закон, предусматривающий большие штрафы и даже уголовную ответственность при хранении большого количества древесины без документов.

Стало известно, как можно подтвердить «законность» дров и не получить штраф

Дрова на зиму

Как отметила в эфире Новости.LIVE юрист Надежда Шуляк, важно понимать, что к уголовной ответственности могут привлечь и тех, кто занимается заготовкой дров на собственных участках или в лесополосах без разрешений.

Юрист отметила, чтобы избежать наказания, владельцы дров должны иметь документы, подтверждающие их законное происхождение. При этом Шуляк рассказала, как можно подтвердить законность дров. По ее словам, официальными документами считаются: чек или накладная от продавца; разрешение на заготовку дров, выданное местными органами власти или документы о покупке на официальных лесных складах.

При этом авторы закона убеждены, что подобные новации будут способствовать усилению контроля за использованием лесных ресурсов и будут препятствовать незаконной вырубке древесины.

"Несмотря на то, что нововведения декларируют защиту лесов, законопроект №9665, за который парламент проголосовал и принял 10 октября 2024 года, в то же время порождает значительное количество правовых и социальных проблем, имеющих критический характер, особенно в условиях энергетического кризиса и холодного сезона", — подчеркнула юрист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , согласно новому законопроекту, если человек дома хранит дрова более чем на 30 тыс грн, ему грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму — штраф от 34 тыс грн. хранение дров без документов.

Также "Комментарии" рассказывали , что в Верховной Раде заявили, что штраф за дрова якобы продлил "прокурорское лобби".




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Источник: https://finance.novyny.live/iaki-dokumenti-na-drova-treba-mati-shchob-uniknuti-shtrafu-210635.html
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