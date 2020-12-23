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Стало известно, где сейчас находится гроб с телом Кернеса

На данный момент тело находится в Благовещенском соборе

сегодня, 01:40
Автор:

Владимир Лавский

Гроб с телом харьковского городского головы Геннадия Кернеса во вторник вечером доставили в Благовещенский собор, где в среду, 23 декабря, состоится его отпевание. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".

Стало известно, где сейчас находится гроб с телом Кернеса

По данным источника, рядом с храмом устанавливают большой экран, на котором пройдет церемония прощания с политиком. 

В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".  Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.


Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 22 декабря, под Киевом жестоко побили и ограбили мэра Броваров. 


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