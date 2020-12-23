Стало известно, где сейчас находится гроб с телом Кернеса

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Владимир Лавский
Гроб с телом харьковского городского головы Геннадия Кернеса во вторник вечером доставили в Благовещенский собор, где в среду, 23 декабря, состоится его отпевание. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".
По данным источника, рядом с храмом устанавливают большой экран, на котором пройдет церемония прощания с политиком.
В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного". Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.
Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 22 декабря, под Киевом жестоко побили и ограбили мэра Броваров.
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