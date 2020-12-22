Под Киевом неизвестные избили и ограбили мэра Броваров

В селе Гнидын Киевской области неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера областной полиции Викторию Грохольскую.

"Действительно, неизвестные лица около 21 часов ворвались в дом жителя Киевщины в селе Гнедин Бориспольского района. Там они угрожали супругов, после чего похитили украшения, деньги и скрылись в неизвестном направлении ", — сказала Грохольская.

По ее словам, у пострадавшего есть несколько синяков, но он не госпитализирован.

Также она сообщила, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, куда максимально задействованы силы и средства оперативных подразделений полиции Киевщины.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты, криминалистическая лаборатория. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию. По данному факту открыто уголовное производство по статье 177 (разбой) УК. Продолжаются розыскные мероприятия ", — отметила Грохольская.

Другой источник сообщил, что злоумышленники связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия.

Игорь Сапожко занимает должность мэра Броваров с 2008 года. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдан — 20 февраля 2014 года.

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