Под Киевом неизвестные избили и ограбили мэра Броваров

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Владимир Лавский
В селе Гнидын Киевской области неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера областной полиции Викторию Грохольскую.
По ее словам, у пострадавшего есть несколько синяков, но он не госпитализирован.
Также она сообщила, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, куда максимально задействованы силы и средства оперативных подразделений полиции Киевщины.
Другой источник сообщил, что злоумышленники связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия.
Игорь Сапожко занимает должность мэра Броваров с 2008 года. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдан — 20 февраля 2014 года.
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