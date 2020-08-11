Стало известно, действительно ли украинская домашняя кухня полезна для здоровья

Какие главные продуктовые мифы бытуют в Украине - на этот и многие другие актуальные вопросы в нашем интервью ответил ведущий нового ток-шоу "Хорошее здоровье" на телеканале "Интер" Александр Лукьяненко.

Эксперт уверяет: главный продуктовый миф - то, что домашняя кухня якобы всегда полезнее.

“Из-за того, что мы долгое время жили в условиях дефицита, у нас до сих пор на столе остался такой жирненький холестериновый набор продуктов. Я очень люблю украинскую кухню. На мой взгляд, она не менее вкусна, чем французская. Но европейцы уже придумали, как сделать свою кухню менее опасной для здоровья, исключив лишние жиры. У нас же некоторые сочетания продуктов, к сожалению, совсем не полезны. И любимая домашняя еда, в которой преобладает все жареное, жирное, калорийное – кратчайший путь к врачу”, - считает Лукьяненко, отдающий предпочтение средиземноморской кухне с большим количеством рыбы и морепродуктов.

Эксперт советует обратить внимание не только на традиционные борщ, котлеты, крученики, бограч, но и на полузабытые украинские блюда.

“Например, в выпуске про уху шеф-повар поделился рецептом казацкой "Щербы". Скажу одно, если это блюдо правильно приготовить, получится ничуть не хуже французской кухни. Таким национальным рыбным супом не стыдно угощать даже иностранцев. А о нем практически никто не знает”, - говорит Лукьяненко.

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