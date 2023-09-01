Стало известно, что украинцы боятся больше, чем обстрелов – результаты опроса

Более полутора лет полномасштабной войны в Украине закалило большинство наших соотечественников. Подтверждением этому являются результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп", проведенным по заказу Украинского института будущего. Как оказалось, украинцы больше опасаются роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Украинцев сейчас больше пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов, говорят социологи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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Как отметил у себя в Фейсбуке эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко, о потере жилья вообще беспокоится треть от тех, кто боится роста тарифов.

"Это очень важный опрос тем, что мы видим реальное положение дел. Половина из опрошенных сказали о высоких ценах, более трети о низких доходах и тарифах", – отметил эксперт.

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