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Стало известно, что украинцы боятся больше, чем обстрелов – результаты опроса

Украинцы больше боятся роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов

сегодня, 14:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Более полутора лет полномасштабной войны в Украине закалило большинство наших соотечественников. Подтверждением этому являются результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп", проведенным по заказу Украинского института будущего. Как оказалось, украинцы больше опасаются роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов.

Стало известно, что украинцы боятся больше, чем обстрелов – результаты опроса

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Украинцев сейчас больше пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов, говорят социологи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".


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Как отметил у себя в Фейсбуке эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко, о потере жилья вообще беспокоится треть от тех, кто боится роста тарифов.

"Это очень важный опрос тем, что мы видим реальное положение дел. Половина из опрошенных сказали о высоких ценах, более трети о низких доходах и тарифах", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что первые лица страны единогласно заявили о невозможности даже дискутировать на тему готовности Украины обменять оккупированные территории на входной билет в НАТО, в сети продолжаются активные обсуждения данного вопроса. Социологи "Active Group" решили поинтересоваться у украинцев мнением – может ли быть уместным мнение главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно готовности потерять часть территории в обмен на зонтик безопасности НАТО для другой части страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы начали массово уезжать из Польши: в чем причина.




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