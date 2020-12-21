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Стало известно, что находится в собственности, а также сколько получает Витренко - чиновник подал декларацию

Декларация была зарегистрирована утром 21 декабря

сегодня, 20:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Эксглава НАК  "Нафтогаз" Юрий Витренко на сайте НАПК зарегистрировал  декларацию как претендент на кресло заместителя главы Министерства энергетики и угольной промышленности. Так, из общедоступных ведомостей стало известно, что в течение прошлого задекларировал доходов в качестве денежного содержания в "Нафтогазе" 53,25 млн грн зарплаты, а также 2,22 млн  грн премий как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Также он является полным владельцем ценных бумаг ООО "ЭЙВАЙЭЙ СЕКЬЮРИТИЗ" (AYA Securities), стоимостью в денежном выражении 7117000 грн. Также у него есть четыре квартиры в столице Украины, но две из них по декларации принадлежит его супруге, два автомобиля - VOLKSWAGEN, модель GOLF PLUS, которому 12 лет, LAND ROVER, модель RANGE ROVER EVOQUE, 2014 года.

Стало известно, что находится в собственности, а также сколько получает Витренко - чиновник подал декларацию

 Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет премирован 4 млн долларов за ведение процесса и его выигрыш  в Стокгольмском арбитражном суде. Известно, что украинская компания отсудила у российского "Газпрома" 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.  Данную информацию не стала отрицать заместитель председателя  "Слуг народа" Евгения Кравчук. По ее словам, Витренко не пользуется любовью в "Газпроме" и имеет полное право на данное вознаграждение.   Со слов Кравчук данная сумма денег отправится в казну государства и в течение трех лет частями будет выплачена премированному.   Также стало известно, что на днях будет проведено голосование за назначение Витренко министром энергетики.

Кроме того, порталу стало известно о том, что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах. 



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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/490c8970-ff0a-48cd-9b29-0b353b48aeaf
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