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Стало известно, что изменится в Иране после смерти президента Ибрагима Раиси

Обязанности президента после смерти Раиси начал исполнять Мухаммед Мохбар, являющийся жестким сторонником России, отметил военный, политолог Виктор Андрусив. Именно поэтому, по его мнению, никаких изменений в Иране пока не произойдет

сегодня, 12:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Виктор Андрусив, в иранской политической системе главным является исламский лидер Аятолла Али Хаменеи. Он уже пережил пять президентов.

Стало известно, что изменится в Иране после смерти президента Ибрагима Раиси

Ибрагим Раиси

При этом, как подчеркивает эксперт, президент является вторым человеком, но его влияние ограничено и даже политические решения назначения министра обороны он согласовывает с Аятолой.

Впрочем, как добавляет Андрусив, президент не совсем свадебный генерал, но и не является кем-то самостоятельным.

"В данном случае погибший Раиси считался возможным следующим Аятолой. Временно власть перейднт к вице-президенту Мохбару. Он жесткий сторонник России и противостояния с Западом. Собственно, никаких изменений в Иране не произойдет пока",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Известно, что 19 мая вертолет, на борту которого находился Раиси, совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет был частью колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном. На борту вертолета, кроме президента Раиси, находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Впоследствии смерть президента Ирана Раиси в авиакатастрофе подтвердил вице-президент Мансури. Правительство Ирана проведет экстренное заседание по гибели президента и главы МИД страны, сообщают иранские СМИ.

Вместе с тем, по мнению американских аналитиков, смерть президента Ирана Ибрагима Раиси повлечет за собой тяжелые последствия передачи власти верховного лидера.





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Источник: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#-1688526359
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