Стало известно, что изменится в Иране после смерти президента Ибрагима Раиси

Как отметил Виктор Андрусив, в иранской политической системе главным является исламский лидер Аятолла Али Хаменеи. Он уже пережил пять президентов.

Ибрагим Раиси

При этом, как подчеркивает эксперт, президент является вторым человеком, но его влияние ограничено и даже политические решения назначения министра обороны он согласовывает с Аятолой.

Впрочем, как добавляет Андрусив, президент не совсем свадебный генерал, но и не является кем-то самостоятельным.

"В данном случае погибший Раиси считался возможным следующим Аятолой. Временно власть перейднт к вице-президенту Мохбару. Он жесткий сторонник России и противостояния с Западом. Собственно, никаких изменений в Иране не произойдет пока",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Известно, что 19 мая вертолет, на борту которого находился Раиси, совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет был частью колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном. На борту вертолета, кроме президента Раиси, находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Впоследствии смерть президента Ирана Раиси в авиакатастрофе подтвердил вице-президент Мансури. Правительство Ирана проведет экстренное заседание по гибели президента и главы МИД страны, сообщают иранские СМИ.

Вместе с тем, по мнению американских аналитиков, смерть президента Ирана Ибрагима Раиси повлечет за собой тяжелые последствия передачи власти верховного лидера.





