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Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в СИЗО

Известный актер потихоньку привыкает к новой жизни

сегодня, 03:27
Автор:

Владимир Лавский

Михаил Ефремов сдружился с сокамерниками и рассказал о жизни в СИЗО-5. Ощущения известного актера передает на своей странице в фейсбуке Марина Литвинович,  член Общественной наблюдательной комиссии. 

Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в СИЗО

"Ефремов чувствует себя нормально, условия тоже хорошие, актер ни на что не жалуется. Сейчас Михаил живет в общей камере на четыре койки, вместе с ним еще два человека. Отношения с сокамерниками - отличные, уже даже договорились о совместных походах в спортзал, где они играют в настольный теннис. Плюс телевизор и холодильник есть в камере. 

Говорит, уже пришло более 100 писем, люди поддерживают и сопереживают ему. Конечно, нереально всем ответить, может, в выходные будет больше времени для этого. Также постоянно приходят посетители в СИЗО, передают что-то. Однако уже приходится отказывать, потому что превышен лимит передач на месяц. 30 кг он составляет", - написала Литвинович.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, за сколько адвокат Ефремова обещал оправдать актера в суде. 

Михаил Ефремов приговорен в восьми годам заключения. 



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