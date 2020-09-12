Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в СИЗО

Михаил Ефремов сдружился с сокамерниками и рассказал о жизни в СИЗО-5. Ощущения известного актера передает на своей странице в фейсбуке Марина Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии.

"Ефремов чувствует себя нормально, условия тоже хорошие, актер ни на что не жалуется. Сейчас Михаил живет в общей камере на четыре койки, вместе с ним еще два человека. Отношения с сокамерниками - отличные, уже даже договорились о совместных походах в спортзал, где они играют в настольный теннис. Плюс телевизор и холодильник есть в камере.

Говорит, уже пришло более 100 писем, люди поддерживают и сопереживают ему. Конечно, нереально всем ответить, может, в выходные будет больше времени для этого. Также постоянно приходят посетители в СИЗО, передают что-то. Однако уже приходится отказывать, потому что превышен лимит передач на месяц. 30 кг он составляет", - написала Литвинович.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали, за сколько адвокат Ефремова обещал оправдать актера в суде.

Михаил Ефремов приговорен в восьми годам заключения.





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