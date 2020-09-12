СМИ узнали, за сколько адвокат Ефремова обещал оправдать актера в суде

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обещал за 11 миллионов рублей выиграть дело известного актера. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на собственные источники.

"Знаете, так оказалось, что Пашаев сам набился в адвокаты Михаилу Ефремову. Просто были общие знакомые, вот через них и удалось "решить" данный вопрос. За 11 миллионов рублей Пашаев обещал выиграть дело в суде. В крайнем случае добиться минимального наказания в колонии-поселении с возможностью выйти условно-досрочно на протяжении нескольких лет. Кстати, адвокат свой гонорар забрал сразу, даже до начала судебного процесса. Но, как видим, результат отрицательный", - сообщил источник.

Как ранее писали "Комментарии", защита актера отреагировала на обвинительный приговор.

Апелляционная жалоба в краткой форме уже поступила в суд. Главным требованием защиты является отмена приговора Михаилу Ефремову. Напомним, известного актера приговорили на восемь лет заключения в колонии общего режима.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!