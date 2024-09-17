Стало известно, чем Россия начала платить Китаю за военные товары

Путинский режим начал переводить торговлю с Китаем в криптовалюту. В первую группу импортеров, которым разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники и несколько банков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают "Ведомости".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на одного из источников издания, отмечает, что в первую очередь власти отбирали компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях. Именно у таких импортеров до этого возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.

Расчеты будут проводиться в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вступили в силу с 1 сентября. Также изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором центробанка.

В то же время партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов заявил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это достаточно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско.

Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, не вводившими ограничения против России, заключил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство торговли Китая предупредило китайских автопроизводителей о рисках, связанных с инвестициями в автомобильную промышленность за рубежом, включая Индию, Россию, Турцию, Европу и Таиланд. Как пишет Reuters, китайским компаниям настоятельно рекомендовали избегать инвестиций в Индию из-за напряженных отношений между странами после столкновений на спорной границе в 2020 году. Кроме того, им упорно советовали не инвестировать в Россию и Турцию.

В случае с Европой и Таиландом рекомендации были более мягкими, но также содержали предупреждение о рисках. Министерство призвало китайские компании использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей из китайских комплектующих, чтобы минимизировать влияние геополитических проблем.



