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Стало известно, будет ли ЕС пересматривать потолок цен на российскую нефть

По данным Bloomberg, ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть

сегодня, 13:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Еврокомиссия объявила, что лимит цен на российскую нефть не будут менять. Ограничения останутся на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Стало известно, будет ли ЕС пересматривать потолок цен на российскую нефть

Нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Европейская комиссия сообщила государствам-членам ЕС, что в настоящее время большинство стран G7 не желают снизить порог.


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В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу проверки, отмечается, что потолок цен на нефть из России достиг своих целей и привел к сокращению доходов Москвы. Так, по данным отчета, экспортная цена российской нефти составила около 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

Сырая нефть Urals продавалась за 45,3 доллара, тогда как экспортируемые из Азии нефть ESPO, Sakhalin и Sokol превышали пороговое значение.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-31/russian-oil-price-cap-to-stay-at-60-european-governments-told
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