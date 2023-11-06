Стали известны страны, в которых больше всего российских фейков об Украине

Российская пропагандистская машина не сдается и продолжает продуцировать фейки об Украине, чтобы разъединить страны Запада в поддержке украинского народа. Больше всего фейков среди стран Запада пропаганда России направляет на Польшу. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила старший аналитик VoxCheck Мирослава Маркова во время презентации исследования по распространению российской дезинформации в Европе, пишет "Укринформ".

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего российской пропаганды в 2022-2023 годах можно было встреть в польских СМИ. Россияне пытаются распространять информацию о том, что много государственных финансов идет на социальную поддержку украинцев, а потом уже на поляков. Пропагандисты забрасывают тезисы о том, что украинцы невежливы, некультурны и не уважают поляков.

На втором месте среди европейских стран, в которых больше всего распространяется пропаганда РФ, в 2023 году была Словакия, на третьем – Чехия, на четвертом – Венгрия, на пятом – Германия, на шестом – Италия.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с представителями Общественной палаты России президент-диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию истории из параллельного мира. Он положительно отозвался о Золотой Орде, акцентируя на ее антизападном уклоне. В очередной раз заявил, что "не было никакой Украины", тут же, противореча себе, заявив, что "сама она в 16 веке пришла" в Россию. И попытался оправдать аннексию Крыма и последующую агрессию против Украины защитой людей от некой "мрази нацисткой". Почему явное, даже нарочитое безумие Путина находит плодородную почву в головах россиян? Есть ли надежда на отрезвление этой нации по типу того, как произошло с немцами и японцами после Второй мировой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



