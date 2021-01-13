Стали известны предсказания Нострадамуса на 2021 год: грядет зомби-апокалипсис

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Елизавета Черных
Скорее всего многие слышали о фармацевте и алхимике Мишеле Нострадамусе, который известен миру своими пророчествами. Общество полагает, что именно он якобы предсказал планете вирус, который превратит население в зомби. Однако вместе с этим известным предсказаниям, в своих ежегодных катренах он описал еще несколько бед человечества, передает издание Mirror.
Предсказания Нострадамуса 2021 - фото из открытых источников
Зомби-апокалипсис
По словам Нострадамуса, российский ученый создаст биологическое оружие – вирус, который сможет превратить население в зомби и привести к массовым смертям на планете.
Библейский голод
Одно из предсказаний французского фармацевта, стало пророчество конца света, который начинается с учащения землетрясений и распространения вирусов. Тогда, по словам Нострадамуса, начнется голод "масштабов которого мир никогда раньше не видел".
Солнечные бури
Исходя из толкований предсказаний астролога, большой ущерб Земле в 2021 году принесут сильные солнечные бури. По словам фармацевта, они могут привести к войне по всему миру.
Падение кометы
Кроме того, что, по мнению алхимика, на Землю упадет комета, это повлечет за собой множество катаклизмов и стихийных бедствий.
Мощное землетрясение
В 2021 году Нострадамус предсказал Америке землетрясение разрушительной силы. Исходя из пророчеств, некоторые толкователи называют даже конкретную дату — 25 ноября.
Чипирование солдат
По словам Нострадамуса, в 2021 году, компьютерные технологии смогут развиться до такой степени, что станет реальным имплантировать чипы в мозг солдатам.
Ранее "Комментарии" рассказывали о трех главных предсказаниях Ванги.
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