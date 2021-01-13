kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34211.85

ETH/USD

1055.69

LTC/USD

137.65

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стали известны предсказания Нострадамуса на 2021 год: грядет зомби-апокалипсис
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны предсказания Нострадамуса на 2021 год: грядет зомби-апокалипсис

Наряду с этим еще и библейский голод, а также солнечные бури, которые принесут Земле огромный ущерб и приведут к войне по всей планете

сегодня, 14:06
Автор:

Елизавета Черных

Скорее всего многие слышали о фармацевте и алхимике Мишеле Нострадамусе, который известен миру своими пророчествами. Общество полагает, что именно он якобы предсказал планете вирус, который превратит население в зомби. Однако вместе с этим известным предсказаниям, в своих ежегодных катренах он описал еще несколько бед человечества, передает издание Mirror.

Стали известны предсказания Нострадамуса на 2021 год: грядет зомби-апокалипсис

Предсказания Нострадамуса 2021 - фото из открытых источников

Зомби-апокалипсис

По словам Нострадамуса, российский ученый создаст биологическое оружие – вирус, который сможет превратить население в зомби и привести к массовым смертям на планете. 

"Отцы и матери, умершие от бесконечных скорбей, женщины в трауре, ядовитый монстр: великого больше не будет, миру придет конец", – процитировало издание слова Нострадамуса. 

Библейский голод 

Одно из предсказаний французского фармацевта, стало пророчество конца света, который начинается с учащения землетрясений и распространения вирусов. Тогда, по словам Нострадамуса, начнется голод "масштабов которого мир никогда раньше не видел".

Солнечные бури 

Исходя из толкований предсказаний астролога, большой ущерб Земле в 2021 году принесут сильные солнечные бури. По словам фармацевта, они могут привести к войне по всему миру. 

"Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее", – приводит издание слова из ежегодных катренов Нострадамуса. 

Падение кометы

Кроме того, что, по мнению алхимика, на Землю упадет комета, это повлечет за собой множество катаклизмов и стихийных бедствий. 

Мощное землетрясение

В 2021 году Нострадамус предсказал Америке землетрясение разрушительной силы. Исходя из пророчеств, некоторые толкователи называют даже конкретную дату — 25 ноября. 

Чипирование солдат

По словам Нострадамуса, в 2021 году, компьютерные технологии смогут развиться до такой степени, что станет реальным имплантировать чипы в мозг солдатам. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о трех главных предсказаниях Ванги. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/nostradamus-terrifying-predictions-2021-brain-23154305
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ