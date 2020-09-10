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Стали известны доходы Михаила Ефремова до ДТП

В последнее время известный актер не получал доходов

сегодня, 11:38 comments551
Автор:

Владимир Лавский

Известный актер Михаил Ефремов исключен из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Стали известны доходы Михаила Ефремова до ДТП

Основная причина - доходы артиста резко упали в последнее время.

Во время судебного процесса актёр называл себя "индивидуальным предпринимателем". Потому что кинокомпании и театры заключают с ним договоры отдельно и на каждый конкретный спектакль. Например, "Современник" сотрудничал с Ефремовым по 11 контрактам через госзакупки на 32,3 миллиона рублей. 

Еще от 100 до 200 тысяч рублей он получал за выход на сцену, и по 10 тысяч за репетицию. Но коронавирус сорвал театральный сезон, и несколько месяцев Михаил сидел без работы. Ну а потом - сами знаете что... Доходы упали, артиста исключили из реестра МСП — бизнесменов туда включают при доходе до 120 миллионов в год, обитатели реестра даже имеют право на господдержку.

Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов осужден на восемь лет заключения за смертельное ДТП. 


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