Стали известны детали завещания Кернеса

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Владимир Лавский
Близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что во время составления завещания никто из родных политика не остался обижен. Об этом он заявил в интервью изданию "Страна".
В Харькове идет процесс похорон мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного". Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.
Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса смертельной болезнью. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.
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