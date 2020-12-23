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Стали известны детали завещания Кернеса

Павел Фукс рассказал, что никто не остался обижен

сегодня, 14:10 comments1222
Автор:

Владимир Лавский

Близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что во время составления завещания никто из родных политика не остался обижен. Об этом он заявил в интервью изданию "Страна". 

Стали известны детали завещания Кернеса

"Как Кернес распорядился имуществом? Никто не остался недопонят. На первом месте — Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом — Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил. Что будет с гостиницей? Я посоветовал ее продать, она им не нужна. Убытки и грустные воспоминания. Он там мучился. А зачем семье убытки и такие воспоминания?", — заявил Фукс. 

В Харькове идет процесс похорон мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".  Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса смертельной болезнью. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика. 


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Источник: https://strana.ua/articles/interview/308244-druh-kernesa-pavel-fuks-rasskazal-o-svoikh-otnoshenijakh-s-merom-i-eho-bolezni.html
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