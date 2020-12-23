Стали известны детали завещания Кернеса

Близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что во время составления завещания никто из родных политика не остался обижен. Об этом он заявил в интервью изданию "Страна".

"Как Кернес распорядился имуществом? Никто не остался недопонят. На первом месте — Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом — Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил. Что будет с гостиницей? Я посоветовал ее продать, она им не нужна. Убытки и грустные воспоминания. Он там мучился. А зачем семье убытки и такие воспоминания?", — заявил Фукс.

В Харькове идет процесс похорон мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного". Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса смертельной болезнью. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.

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