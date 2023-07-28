Стали известны детали нового тендера в Киеве: на что пошел миллиард

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Кравцев Сергей
В столице Украины провели очередной скандальный тендер – на этот раз на ремонт дорожного участка у Жулянского путепровода. Киевавтодор потратит на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд. гривен. Об этом со ссылкой на соответствующий тендер сообщает портал "Комментарии".
Ремонт дорожного участка возле Жулянского путепровода
Согласно данным сайта Prozorro , в тендере была только одна компания-участник и фактически победитель этого тендера, компания – ОНУР.
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