Стали известны детали нового тендера в Киеве: на что пошел миллиард

В столице Украины провели очередной скандальный тендер – на этот раз на ремонт дорожного участка у Жулянского путепровода. Киевавтодор потратит на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд. гривен. Об этом со ссылкой на соответствующий тендер сообщает портал "Комментарии".

Ремонт дорожного участка возле Жулянского путепровода

Согласно данным сайта Prozorro , в тендере была только одна компания-участник и фактически победитель этого тендера, компания – ОНУР.

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"Тендер на миллиард, на производство дронов, авто для ВСУ, воинам ПВО на уничтожение шахидов и ракет? Не угадали! У Киевавтодора есть дела важнее войнушки . Пока вся страна занимается войной и помощью фронту, твари чинуши решили, что сейчас могут пилить бюджетные деньги, как никогда раньше", — возмутился в Facebook блогер Николай Тихонов.





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