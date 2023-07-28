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Стали известны детали нового тендера в Киеве: на что пошел миллиард

Киевавтодор потратит на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд гривен

сегодня, 12:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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В столице Украины провели очередной скандальный тендер – на этот раз на ремонт дорожного участка у Жулянского путепровода. Киевавтодор потратит на ремонт участка Т-10-27 более 1 млрд. гривен. Об этом со ссылкой на соответствующий тендер сообщает портал "Комментарии".

Стали известны детали нового тендера в Киеве: на что пошел миллиард

Ремонт дорожного участка возле Жулянского путепровода

Согласно данным сайта Prozorro , в тендере была только одна компания-участник и фактически победитель этого тендера, компания – ОНУР.


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"Тендер на миллиард, на производство дронов, авто для ВСУ, воинам ПВО на уничтожение шахидов и ракет? Не угадали! У Киевавтодора есть дела важнее войнушки. Пока вся страна занимается войной и помощью фронту, твари чинуши решили, что сейчас могут пилить бюджетные деньги, как никогда раньше", — возмутился в Facebook блогер Николай Тихонов.

Стали известны детали нового тендера в Киеве: на что пошел миллиард - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики.




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Источник: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-21-001537-a
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