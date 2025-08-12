Стали известны цифры, кто предоставляет Украине больше помощи: ЕС или США

С начала года и до конца июня европейские страны предоставили как минимум 35,1 миллиарда евро на вооружение для Украины, то есть на 4,4 миллиарда евро больше, чем США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "BILD", со ссылкой на проект Ukraine Support Tracker Института мировой экономики (IfW) в Киле.

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Европа закупила по новым оборонным контрактам больше, чем США – это свидетельствует о явном переходе от передачи [оружия] со складских запасов к промышленному производству", — рассказал эксперт IfW Таро Нисикава.

Сообщается, что из 10,5 миллиарда евро, которые в мае и июне Европа пообещала выделить на военную помощь, не менее 4,6 миллиарда евро направили на прямые промышленные заказы.

При этом подчеркивается, несмотря на то, что США впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность снова поставили Украине крупные партии оружия, это на самом деле касается не военной помощи, как таковой, а "продаж, которые Киев должен финансировать сам".

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в социальной сети X член Палаты Дон Бейкон.

Политик отметил, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 — против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись президенту США.

