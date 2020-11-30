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Стали известны цены на новогодние елки в Украине

Самые дорогие елки будут в Ивано-Франковске

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Близится Новый Год — самый ожидаемый праздник и совсем скоро в областях Украины откроются елочные базары. В Гослесагентстве рассказали, сколько в этом году будут стоить вечнозеленые красавицы.

Стали известны цены на новогодние елки в Украине

цена новогодней елки (фото из открытых источников)

Согласно данным предприятия, в среднем новогоднее дерево от 1 до 2-х метров будет стоить 75 гривен. Самые дешевые елки будут в Харьковской области — 48 гривен, а в Полтавской — 55 гривен. А вот жителям Ивано-Франковска за новогоднее дерево придется отдать 120 гривен. На втором месте по дороговизне елок — Черновцы (109 гривен), Луганская область и Киев (106 гривен). 

В других регионах цены будут колебаться в таком же диапазоне (от 60 до 100 гривен). Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализуют в пределах 150 гривен.

В целом, стоимость новогодних деревьев осталась на уровне прошлого года, но в некоторых областях цены все же подняли из-за инфляционных процессов.

Стоит отметить, что эти елки выращены на специальных плантациях и на каждое дерево есть специальное разрешение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько будет стоить киевская новогодняя елка.


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Источник: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=211240&cat_id=32888
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