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Известно цену киевской новогодней елки (Фото)

Елку украсят 1500 игрушек и 10 километров гирлянд

сегодня, 18:25
Автор:

Кириєнко Анна

На этот раз праздничное дерево обойдется столице в 5-7 млн ​​грн. Об этом "Украинской правде" сообщил основатель проекта FolkUkraine и традиционный организатор новогодних праздников в Киеве Игорь Добруцкий.

Известно цену киевской новогодней елки (Фото)

ФОТО Викка

По его словам, в этом году елка будет искусственной. Ее высота составит 31 метр. Тематика Нового года 2021 — "Сказочный лес". Елка будет оформлена в соответствующем стиле. Вместо звезды на верхушке будет сиять волшебная шляпа, вместо елочных игрушек — шишки, грибочки и желуди. Общее количество украшений на елке — 1500, гирлянд — более 10 километров.

В этом году новогоднее дерево будет оплачивать не городской бюджет, а рекламодатели и спонсоры.

Елка будет готова через 2 недели. Новогоднее дерево зажгут 19 декабря в 19:00.

Известно цену киевской новогодней елки (Фото) - фото 2

Также Игорь Добруцкий объяснил, почему будут устанавливать именно искусственную елку. По его словам, в мэрию столицы поступило большое количество просьб не рубить многолетнее дерево ради одного месяца развлечений.

Сайт "Комментарии" напоминает о пяти советов, которые помогут быстрее определиться с хобби.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/18/7273991/
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