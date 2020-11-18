Известно цену киевской новогодней елки (Фото)

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Кириєнко Анна
На этот раз праздничное дерево обойдется столице в 5-7 млн грн. Об этом "Украинской правде" сообщил основатель проекта FolkUkraine и традиционный организатор новогодних праздников в Киеве Игорь Добруцкий.
ФОТО Викка
По его словам, в этом году елка будет искусственной. Ее высота составит 31 метр. Тематика Нового года 2021 — "Сказочный лес". Елка будет оформлена в соответствующем стиле. Вместо звезды на верхушке будет сиять волшебная шляпа, вместо елочных игрушек — шишки, грибочки и желуди. Общее количество украшений на елке — 1500, гирлянд — более 10 километров.
В этом году новогоднее дерево будет оплачивать не городской бюджет, а рекламодатели и спонсоры.
Елка будет готова через 2 недели. Новогоднее дерево зажгут 19 декабря в 19:00.
Также Игорь Добруцкий объяснил, почему будут устанавливать именно искусственную елку. По его словам, в мэрию столицы поступило большое количество просьб не рубить многолетнее дерево ради одного месяца развлечений.
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