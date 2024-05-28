Стала известна реакция военных на скандал вокруг финансирования исследования пингвинов

Пророссийский блоггер Анатолий Шарий сообщил о том, что государство выделило 463 млн гривен на исследование пингвинов. При этом он утверждает, что якобы руководитель Национального научного антарктического центра Евгений Дикий занимается растратой средств, которые лучше было бы направить на фронт.

Пингвины

Информационная спецоперация Шария преуспевала, ведь значительная часть украинцев все же начала возмущаться тем, что государство во время войны занимается финансированием ненужных проектов еще и якобы по завышенным ценам.

На самом деле, говорят в Национальном антарктическом научном центре, речь идет о манипуляции. Там подчеркнули, что деньги уходят из той части бюджета, которая предусмотрена исключительно на гуманитарные расходы. Эту часть бюджета наполняют международные доноры, и они ставят условие, что эти средства не могут идти на войну. То есть, подчеркнули в центре, эти деньги на закупку дронов или чего-то другого необходимого для фронта использовать было нельзя.

Также ученые опровергли информацию о том, что государство выделило деньги исключительно на исследование пингвинов. На самом деле, из почти сотни программ они фигурируют только в двух. В большей степени ученые собирают геофизические, метеорологические и биологические данные, которые затем передают международным партнерам. Впоследствии эта информация используется, например, для прогнозов погоды.

Как отметил в свою очередь военный Мирослав Гай, Украина имеет свою станцию имени Вернадского, расположенную на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктике. Для выполнения этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра. При этом, говорит военный, чтобы до нее добраться, нужно месяцы, а чтобы там проводить исследования – годы.

"До этого, у нас не было собственного корабля и добираться туда было, как на мкс — силами партнеров. Теперь мы имеем собственный ледокол "Ноосфера", исследующий Антарктический (Южный) океан. И он доставляет людей на Вернадский. Для меня это один из крупнейших вкладов государства во время каденции Зеленского в будущее Украины",

– отметил военный.

По его словам, было бы целесообразно вкладывать даже половину бюджета в науку и образование, потому что массово нет инженеров, ученых, математиков, химиков. После этого у рядовых украинцев возникают вопросы относительно того, а где же производство, в том числе и оружия.

"А все начинается с финансирования науки, присутствия в ней, коммуникации с международным научным соавторством и обществом и совместными программами. Надо сотрудничать с другими странами, обмениваться опытом и только тогда возможно достигнуто политической, а затем и научной и технической кооперации",

– добавил военный.



