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Стала известна причина, почему цены на гречку пойдут вниз

В Украине ожидают сильное снижение цен на гречку на фоне больших объемов посева

сегодня, 18:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за больших посевов гречки в 2022 году вскоре цены на гречку могут существенно снизиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в эфире общенационального телемарафона. 

Стала известна причина, почему цены на гречку пойдут вниз

Гречка. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что урожай гречки в нынешнем году будет значительно больше, чем прогнозировалось ранее. Поэтому опасения, что гречка и дальше будет дорожать неоправданные. Наоборот, есть все основания утверждать, что цены на один из главных продуктов украинских домохозяек вскоре снизятся. 

Стоит отметить, что цены на гречку начали стремительно расти после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня стоимость 1 кг гречки варьируется в пределах 80-100 гривен. 

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