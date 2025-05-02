Стал известен хитрый план Зеленского с соглашением о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский делал ставку на то, что стратегическое предложение предоставить США особый доступ к украинским природным ресурсам вызовет интерес у Дональда Трампа и тот согласится на продолжительную поддержку Украины, в том числе, дав приказ Пентагону продолжить поставки вооружения. Об этом пишет Financial Times.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Первые сигналы были обнадеживающими, когда президент Украины представил этот план лично Трампу в его Трамп-тауэре. Хотя накануне тот назвал Зеленского "самым большим продавцом в истории" за способность убедить США финансировать оборону Украины, во время сентябрьской встречи Трамп проявил "заинтересованность", по словам очевидцев. Никто тогда не догадывался, насколько настойчиво Трамп будет добиваться доступа к украинским ресурсам — и насколько рискованными окажутся эти переговоры для Киева, его лидера и перспектив обороны от российской агрессии.

Журналисты называют подписанный документ своеобразной страховкой для Украины на фоне опасений, что Трамп может уступить позиции в обмен на широкую сделку с Россией. Для Трампа – это шаг понравится избирателям, которым он обещал вернуть в казну часть средств, выделенных США на помощь Украине с 2022 года.

Американский бизнес получит приоритет в стратегических проектах в Украине — речь идет об алюминии, литии, титане, графите, нефти и газе. Представители администрации США заявили, что это также позволит восстановить партнерские связи с Киевом после периода нестабильности. Как отметил в комментарии изданию высокопоставленный чиновник Минфина США.

Financial Times отмечает, для Украины это часть более широкой стратегии — сохранять стратегический альянс с Вашингтоном на фоне мирной инициативы Трампа.

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