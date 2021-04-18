США предупредили авиакомпании об опасности в воздушном пространстве Украины и России

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендует авиакомпаниям осторожнее отнестись к полетам над некоторыми регионами Украины и Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины.

Воздушное пространство Украины. Фото из открытых источников

Как отметили в FAA, наблюдается геополитическое напряжение, связанное с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму. Поэтому из-за потенциальных опасностей воздушным суднам рекомендуется быть особенно осторожными при выполнении полетов над некоторыми регионами Украины. В этом перечне указаны такие города, как Москва и Ростов-на-Дону в РФ, Днепр и Киев в Украине, а также Симферополь в аннексированном Россией Крыму.

"Такое решение обусловлено эскалацией ситуации вдоль границ Украины", — говорится в сообщении властей США.

Отмечается, со ссылкой на сообщение G7, широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предупреждения являются угрожающей и дестабилизирующей активностью.

В Госавиаслужбе добавили, что отслеживают итуацию в воздушном пространстве страны.

"Она является спокойной и контролируемой", — подчеркнуло украинское ведомство.

Напомним, появились снимки нового военного лагеря России на оккупированной территории. СМИ показали спутниковые фото военного городка в Крыму, который за две недели выстроила Россия.

Как сообщало издание "Комментарии", генерал спрогнозировал, каких провокаций со стороны России следует ожидать Украине. По его словам, Украина ждет гибридный сценарий, когда так или иначе будут использованы все варианты действий России, рассматриваются украинской разведкой. В ближайшее время у Путина могут осуществить ряд провокаций.

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