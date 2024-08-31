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США помогут Украине восстановить энергосистему: подробности

США выделят Украине 800 миллионов долларов на восстановление энергетики

сегодня, 21:03
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Черновалова Кристина

Во время официального визита в США украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко провела ряд важных переговоров с американскими чиновниками и представителями бизнеса, обсуждая стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы.

США помогут Украине восстановить энергосистему: подробности

США выделят Украине 800 миллионов долларов на восстановление энергетики

Встречи, направленные на укрепление энергетической безопасности Украины, завершились передачей детального списка критически необходимого оборудования, включающего компоненты для немедленного ремонта пораженных секторов.

Вице-премьер-министр Юлия Свириденко выразила глубокую благодарность за американскую поддержку, особенно за финансовый пакет в размере 800 миллионов долларов, который значительно усилит украинскую энергетическую независимость.

"Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования энергетического сектора на сумму 800 млн долларов США. Во время визита мы передали список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта”, — написала Свириденко.

США помогут Украине восстановить энергосистему: подробности - фото 2

Список оборудования, переданный во время визита, включает в себя передовые технологии и решения, которые могут быть безотлагательно интегрированы в существующую инфраструктуру.

Читайте на портале "Комментарии" — Зимой Украина ожидает много энергетических вызовов , однако апокалиптического сценария не стоит ожидать, отметил в интервью ВВС руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Впрочем, это интервью было записано 22 августа, то есть до последней массированной ракетно-дроновой атаки Россиян по Украине.



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Источник: https://x.com/Svyrydenko_Y/status/1829763181465493719
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