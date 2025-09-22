США перешли грань: Моди обратился со срочным призывом к индийцам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресном обращении к нации призвал граждан отказаться от иностранных брендов и поддержать отечественное производство. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Отмечается, что речь Моди состоялась после решения президента США Дональда Трампа установить 50-процентный таможенный тариф на импорт продукции из Индии. В ответ индийское правительство активизировало кампанию экономического самообеспечения и призвало граждан покупать товары местного производства.

"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, являются иностранного производства, мы просто не знаем об этом... мы должны избавиться от них", – сказал Моди в обращении.

Сторонники премьера уже начали кампании по бойкоту популярных американских брендов, среди которых McDonald's, Pepsi и Apple, которые чрезвычайно популярны в Индии.

Моди акцентировал, что поддержка национального производителя не только уменьшит зависимость Индии от импорта, но и будет способствовать экономическому росту. Он также обратился к владельцам магазинов с призывом сосредоточиться на продаже товаров индийского производства.

СМИ отмечает, что в ближайшие недели министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит Вашингтон для проведения переговоров, направленных на ослабление торговой напряженности между двумя странами.

