logo

BTC/USD

111750

ETH/USD

4149.55

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события США перешли грань: Моди обратился со срочным призывом к индийцам
commentss НОВОСТИ Все новости

США перешли грань: Моди обратился со срочным призывом к индийцам

Моди призвал индийцев бойкотировать иностранные товары после повышения пошлин США

22 сентября 2025, 06:53 comments2720
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресном обращении к нации призвал граждан отказаться от иностранных брендов и поддержать отечественное производство. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

США перешли грань: Моди обратился со срочным призывом к индийцам

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Отмечается, что речь Моди состоялась после решения президента США Дональда Трампа установить 50-процентный таможенный тариф на импорт продукции из Индии. В ответ индийское правительство активизировало кампанию экономического самообеспечения и призвало граждан покупать товары местного производства.

"Многие продукты, которые мы используем ежедневно, являются иностранного производства, мы просто не знаем об этом... мы должны избавиться от них", – сказал Моди в обращении.

Сторонники премьера уже начали кампании по бойкоту популярных американских брендов, среди которых McDonald's, Pepsi и Apple, которые чрезвычайно популярны в Индии.

Моди акцентировал, что поддержка национального производителя не только уменьшит зависимость Индии от импорта, но и будет способствовать экономическому росту. Он также обратился к владельцам магазинов с призывом сосредоточиться на продаже товаров индийского производства.

СМИ отмечает, что в ближайшие недели министр торговли Индии Пиюш Гоял посетит Вашингтон для проведения переговоров, направленных на ослабление торговой напряженности между двумя странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС решил проигнорировать ультиматум Трампа: какое решение готовится по Индии.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Индия стали союзниками Китая. Индия в свою очередь официально озвучила ответ на ультиматум Трампа, сообщив, что будет и дальше закупать российскую нефть. Можно ли сказать, что Трамп потерял свое влияние на Индию, выбравшую союз с Китаем и РФ более приоритетным для себя, чем партнерство с США? Какие это может иметь последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/india/modi-urges-indians-get-rid-foreign-products-amid-strained-us-ties-2025-09-21/
Теги:

Новости

Все новости