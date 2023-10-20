logo

BTC/USD

29362.81

ETH/USD

1587.34

LTC/USD

63.02

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины: СМИ узнали подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины: СМИ узнали подробности

США получили срочный запрос от Израиля

сегодня, 08:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает издание "Комментарии", трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу "Axios", что Пентагон намерен отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для отправки Украины.

США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины: СМИ узнали подробности

Снаряды. Фото: из открытых источников

По данным Axios, Израиль сообщил США, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.


Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление артиллерийских снарядов, предназначавшихся Украине, в Израиль не окажет немедленного влияния на способность украинских сил вести войну.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, которые Соединенные Штаты хранят непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

Отметим, ранее Джо Байден заверил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что до выборов еще более года, в США политическая турбулентность уже вышла на новые рубежи. Продолжается спикериада в Палате представителей. Высказываются опасения по поводу гипотетической войны с Китаем. В пакет помощи Украине и Израилю хотят "зашить" еще и поддержку Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее в Штатах и влияние этого на глобальную мировую безопасность.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2023/10/19/us-israel-artillery-shells-ukraine-weapons-gaza
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!