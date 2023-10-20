США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины: СМИ узнали подробности

Как передает издание "Комментарии", трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу "Axios", что Пентагон намерен отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для отправки Украины.

Снаряды. Фото: из открытых источников

По данным Axios, Израиль сообщил США, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.

Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление артиллерийских снарядов, предназначавшихся Украине, в Израиль не окажет немедленного влияния на способность украинских сил вести войну.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, которые Соединенные Штаты хранят непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

Отметим, ранее Джо Байден заверил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

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