Главная Новости Общество события США отклонили план Китая: какой территориальный вопрос так и не удалось решить
commentss НОВОСТИ Все новости

США отклонили план Китая: какой территориальный вопрос так и не удалось решить

США отклонили план Китая создать заповедник на спорном рифе у Филиппин

13 сентября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон поддержал Филиппины в отклонении плана Китая создать национальный природный заповедник на рифе Скарборо в Южно-Китайском море, назвав эту инициативу "дестабилизирующей". Об этом сообщает Bloomberg.

США отклонили план Китая: какой территориальный вопрос так и не удалось решить

Китай хотел создать заповедник на спорном рифе у Филиппин. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что действия Пекина являются "ещё одной принудительной попыткой продвинуть чрезмерные территориальные и морские претензии в Южно-Китайском море за счёт соседей". Он добавил, что шаги Китая "продолжают подрывать региональную стабильность".

Правительство Филиппин в пятницу подало официальный дипломатический протест. Как сообщила представитель МИД Анхелика Эскалона, это является "решительным и однозначным выражением возражений Филиппин против действий Китая".

Пекин принял решение через Госсовет КНР, который утвердил предложение Министерства природных ресурсов о создании национального заповедника на рифе Скарборо (Китай называет его островом Хуанъянь). На этот объект также претендуют Филиппины.

В материале говорится, что Китай продолжает настаивать на своих претензиях на ресурсы Южно-Китайского моря, несмотря на решение международного трибунала 2016 года, признавшего их незаконными. 

Марко Рубио акцентировал, что США призывают Китай уважать это решение и прекратить мешать филиппинским рыбакам в районе рифа Скарборо.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай отреагировал на атаку российских дронов на Польшу.

Также издание "Комментарии" сообщало – историк объяснил, почему происходящее в Китае представляет угрозу для Украины и не только.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-12/us-rejects-china-s-nature-reserve-plan-in-sea-near-philippines
